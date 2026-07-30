نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلةً بالملحقية الدينية في جمهورية الفلبين، وبالتعاون مع جمعية قرين هليز، الدورة العلمية الأولى لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم، وذلك في مدينة سان هوان بمنطقة مانيلا الكبرى، بمشاركة 150 إمامًا وخطيبًا وداعيةً وطالب علم.

وتناول الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، خلال الدورة، عددًا من الموضوعات العلمية الشرعية؛ وفي مقدمتها العقيدة الإسلامية الصحيحة، وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال، وبيان أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة، والتحذير من الغلو والتطرف، والإجابة عن استفسارات المشاركين، بما يسهم في تعزيز التأصيل العلمي، ورفع كفاءة الأئمة والخطباء والدعاة، وتمكينهم من أداء رسالتهم في نشر قيم الإسلام السمحة بالحكمة والموعظة الحسنة.

وتأتي هذه الدورة العلمية الأولى ضمن البرامج العلمية والدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خارج المملكة، الرامية إلى نشر العقيدة الصحيحة، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة، بما يعزز رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر قيم التسامح والتعايش والسلام في مختلف دول العالم.