«تقرير يونيو» يوثق توسّع المساعدات السعودية عبر مشروعات نوعية عالمية

عزّزت المملكة العربية السعودية حضورها الإنساني والإغاثي عالميًا خلال شهر يونيو 2026م، عبر سلسلة من المشروعات النوعية والاتفاقيات الدولية التي نفّذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مستندةً إلى نهج مؤسسي يوجّه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون تمييز، ويعكس التزام المملكة بدورها الإنساني العالمي.

ورصد تقرير المركز أبرز المشروعات التي شملت قطاعات الصحة والأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي والإيواء والحماية والتمكين الاقتصادي، إلى جانب مؤشرات تراكمية موسّعة حول حجم أعمال المركز منذ تأسيسه وشراكاته الدولية والدول الأكثر استفادة من مساعداته.

وشهد يونيو توقيع وتنفيذ مشروعات امتدت من اليمن وفلسطين إلى السودان وسوريا وجيبوتي، بالتعاون مع منظمات أممية ودولية؛ من بينها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى استمرار التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي.

وفي اليمن، وقّع المركز اتفاقية لدعم صغار المزارعين وتعزيز إنتاج الغذاء، يستفيد منها 800 شخص بصورة مباشرة و6,500 بصورة غير مباشرة، فيما واصل مشروع (مسام) مهامه الإنسانية بنزع 6,786 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال أربعة أسابيع، في إطار حماية المدنيين وتأمين المناطق المتضررة. كما شملت تدخلات حضرموت مشروعات في الإيواء والصحة والتعليم والمياه والتمكين؛ من بينها مشروع يضم 114 وحدة سكنية.

وفي فلسطين، وقّع المركز برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع منظمة الصحة العالمية لدعم خدمات التغذية في قطاع غزة، يستهدف أكثر من 258 ألف مستفيد بصورة مباشرة، وأكثر من 1.17 مليون مستفيد بصورة غير مباشرة، في ظل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وامتدت مشروعات المركز إلى السودان عبر مشروع لإعادة تأهيل ستة مستشفيات وإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الأكسجين، يستفيد منه نحو ثلاثة ملايين شخص، فيما شملت التدخلات في سورية دعم مجمع الهدى للرعاية الصحية في دمشق، ومشروعًا للتمكين الاقتصادي للنساء الريفيات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي جيبوتي، نفّذ المركز مشروعًا لحفر وتجهيز ثمانية آبار ارتوازية يستفيد منها نحو 93 ألف شخص، بما يعزز الوصول إلى المياه الآمنة ويحسّن الأوضاع الصحية والمعيشية.

وتُظهر البيانات التراكمية تنفيذ المركز 4,425 مشروعًا في 113 دولة بتكلفة تجاوزت 8.549 مليارات دولار، بالتعاون مع 356 شريكًا دوليًا وإقليميًا ومحليًا. وتصدّر القطاع الصحي المشروعات المنفذة، يليه الأمن الغذائي، ثم الإيواء والتعليم والمياه والحماية والتعافي المبكر والتغذية ودعم العمليات الإنسانية.

كما تصدّر اليمن قائمة الدول الأكثر استفادة من مشروعات المركز، تليه سورية وفلسطين والصومال وباكستان والسودان، في انعكاس لامتداد الأثر الإنساني السعودي إلى مناطق واسعة حول العالم.

ويجسِّد تنوع مشروعات المركز خلال يونيو 2026م، وامتدادها الجغرافي والقطاعي، تكامل العمل الإنساني السعودي بين الاستجابة العاجلة ودعم التعافي والتنمية المستدامة، فيما تؤكد المؤشرات التراكمية اتساع أثر المساعدات السعودية وشراكاتها الدولية في خدمة المجتمعات الأكثر احتياجًا عالميًا.