تواصل الفنانة المصرية أنغام استعداداتها لإطلاق ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان «دي روحي»، بالتزامن مع تكثيف الحملة الترويجية التي تسبق طرح أولى أغنياته مطلع أغسطس القادم.

تشويق قبل موعد الإصدار

وكشفت أنغام عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن مقاطع قصيرة من أغنيات الألبوم، من بينها «دي روحي»، و«مسافرة بعيد»، و«بعدك وجع»، و«محاصرني»، في خطوة منحت الجمهور لمحة أولى عن الأجواء العاطفية التي يضمها العمل.

خمس أغنيات وتعاونات فنية

ويضم الألبوم خمس أغنيات، تتعاون خلالها أنغام مع الشاعر تامر حسين، والملحنين عزيز الشافعي وإيهاب عبد الواحد، بينما يتولى طارق مدكور توزيع عدد من الأغنيات.

ومن المقرر طرح أولى أغنيات الألبوم في الأول من أغسطس، على أن تطرح بقية الأغنيات تباعاً عبر المنصات الموسيقية خلال الفترة القليلة القادمة.

آخر أعمالها

وكانت آخر أغنيات أنغام «مش قادرة»، التي حملت طابعاً عاطفياً، وحققت تفاعلاً واسعاً منذ طرحها، والأغنية جاءت بكلمات خالد تاج الدين، وألحان رزام، وتوزيع موسيقي نادر حمدي، بينما تولى خالد سند مهمة الميكس، وطارق مدكور الماستر النهائي.