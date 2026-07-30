أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم (الخميس)، تعرض مبنى تابع لشركة صينية في شمال البلاد لهجوم إيراني أدى إلى وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان: إن العدوان الإيراني الآثم استهدف مبنى تابعاً لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى، مبيناً أن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأكد العطوان أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.



وكان الجيش الأردني قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه أحبط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ قادمة من إيران، موضحاً أن إجراءات الاعتراض نُفذت بكفاءة واحترافية ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة دون تسجيل أية إصابات بشرية.