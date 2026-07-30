أنقذت فرق الإطفاء في مدينة فينيكس الأمريكية رسام الرسوم المتحركة الشهير والحائز على جائزة الأوسكار غلين كين، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال رحلة تنزه في منطقة وادي بارادايس بولاية أريزونا.

قمة جبل مامي

وتلقت إدارة الإطفاء بلاغًا بتعرض أحد المتنزهين لحالة طبية طارئة على قمة جبل «مامي»، ليتبين لاحقًا أن المصاب هو كين، البالغ من العمر 72 عامًا. وبحسب السلطات، شعر كين بدوار أثناء التنزه مع أحفاده، ولم يعد قادرًا على استكمال النزول من الجبل بمفرده؛ ما دفعه إلى طلب المساعدة، وبناء عليه توجهت طائرة مروحية الى الموقع ونقلت كين الى منطقة آمنة.

بحاجة للمساعدة

وقال كين: «أدركت عند وصولي إلى ممر ضيّق أن مواصلة السير أصبحت خطرة، كنت أعلم أنني بحاجة ماسة للمساعدة»، مشيداً بجهود رجال الإطفاء، مؤكدًا أنهم خاطروا بحياتهم لإنقاذه في منطقة شديدة الوعورة.

وأضاف كان الأمر أشبه بالسير على حافة شفرة حادة، وأنا ممتن لوجود هذا الفريق". كما استغلت إدارة الإطفاء الحادث لتوجيه تحذير للمتنزهين من مخاطر ممارسة رياضة المشي في الأجواء شديدة الحرارة، داعية إلى تقييم الظروف الجوية والحالة الصحية قبل الانطلاق في المسارات الجبلية.

غلين كين

ويُعد غلين كين أحد أبرز رسامي الرسوم المتحركة في استوديوهات ديزني، وساهم في إنتاج أفلام شهيرة مثل «حورية البحر الصغيرة» و«الجميلة والوحش» و«علاء الدين» و«طرزان». وبعد مغادرته ديزني في 2012، واصل مسيرته الفنية، ونال جائزة الأوسكار في 2018 عن فيلم الرسوم المتحركة القصير Dear Basketball، كما أخرج فيلم Over the Moon الذي رُشح لاحقًا للجائزة نفسها.