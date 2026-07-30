التقت المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور اليوم الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق، وذلك بمقر السفارة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث استكمال إجراءات انضمام جمهورية باكستان الإسلامية إلى المجلس الدولي للتمور، إلى جانب استعراض مستجدات أعمال المجلس، وبحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بما يدعم تطوير قطاع التمور وتعزيز الشراكات الدولية.

وأكدت حرص المجلس على توسيع قاعدة عضويته، وتعزيز التعاون مع الدول المنتجة للتمور، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير قطاع التمور وتعزيز استدامته.

ويأتي بحث انضمام جمهورية باكستان الإسلامية إلى المجلس في ظل مكانتها بوصفها إحدى أبرز الدول المنتجة للتمور عالميًا، إذ يتراوح إنتاجها السنوي بين 500 و600 ألف طن، مع خطط لزيادة الإنتاج خلال السنوات القادمة.