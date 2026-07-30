التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز في مكتبه مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان عالي بن عايض القحطاني.

واطّلع خلال اللقاء على التقرير السنوي للفرع لعام 1447، وما تضمنه من أعمال ميدانية، إلى جانب أبرز المبادرات والبرامج التي نفذها الفرع خلال العام المنصرم.

وأكد أمير المنطقة أهمية الدور الذي تضطلع به الإدارة العامة للمجاهدين في دعم المنظومة الأمنية وتعزيز الأمن، مثمنًا ما يبذله منسوبوها من جهود مخلصة في أداء مهماتهم، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية والتكامل مع مختلف الجهات الأمنية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في حفظ أمن الوطن واستقراره.

فيما أعرب عالي القحطاني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما يحظى به الفرع ومنسوبوه من دعم واهتمام ومتابعة.