بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لإمبراطور اليابان ناروهيتو في ضحايا الزلزال الذي وقع في محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان.

وقال الملك: «علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارككم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين لذويهم سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».



كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لإمبراطور اليابان ناروهيتو في ضحايا الزلزال الذي وقع في محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين لذويهم سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».