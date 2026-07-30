وصف وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إتيفا اليوم (الخميس) اتهامات مصر بشأن التفاوض حول سد النهضة بأنها «غير مبررة» ولا أساس لها من الصحة.



وقال إتيفا في تصريحات لوسائل إعلام إثيوبية: «الاتهامات المصرية حول سد النهضة غير مبررة»، داعياً القاهرة للعودة إلى المفاوضات.



وأكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي أن مصر ستستفيد أكثر من خلال الاتفاقيات السابقة بدلاً من الاستمرار في الادعاءات غير الواقعية ضد المشروع، مبيناً أن سد النهضة مشروع قاري يرمز إلى التعاون والاعتماد على الذات، ويجب النظر إليه كنعمة بدلاً من تهديد للدول الواقعة في أدنى المجرى.



وعزا وزير الطاقة الإثيوبي أسباب انخفاض منسوب النيل إلى انخفاض نسبة الأمطار، معتبراً أن الاتهامات ضد السد هي حملة مبنية على روايات لا يمكنها أن تقاوم الأدلة العلمية والحقائق.



وأثار تداول وسائل إعلام إثيوبية نية أديس أبابا بناء ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق حالة من الغضب في مصر، وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم الأزمة والتوتر بين القاهرة والخرطوم من جهة وأديس أبابا من جهة أخرى جراء تصرفاتها المنفردة.



يذكر أن السودان شهد خلال الأيام الماضية تراجعاً لافتاً في مناسيب نهر النيل، ما أدى لتصاعد المخاوف بشأن إدارة الموارد المائية مع دخول إثيوبيا مرحلة التخزين السنوي الجديدة في سد النهضة، كما انخفضت المياه في مدينة دنقلا ومناطق أخرى بالخرطوم ونهر النيل والولاية الشمالية إلى مستويات غير مسبوقة، وباتت طرمبات الري بعيدة عن مجرى النهر، الأمر الذي يهدد الإمدادات المائية للمشاريع الزراعية.