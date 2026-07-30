أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أهمية تسوية النزاعات في المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية لتحقيق السلم الإقليمي.



وخلال استقبال السيسي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم (الخميس) بمدينة العلمين، تم الاتفاق على تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، كما تناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وبحث الجانبان فرص التنسيق المشترك للحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي.



وبحسب بيان صدر عن الرئاسة المصرية، حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ورئيس المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد، فيما حضر من الجانب الليبي مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.



وأكد السيسي خلال اللقاء حرص مصر على استقرار وازدهار ليبيا، واهتمامها بدعم السلم والاستقرار في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها.



وقال متحدث الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إن السيسي تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات ذات فرص واعدة، خصوصا في الكهرباء والطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، إضافة إلى العمل على زيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.



وأضاف أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أعرب عن تقديره لزيارة مصر ولقاء الرئيس، مؤكداً محورية العلاقات بين مصر وليبيا، مشيراً إلى أهمية الارتقاء بهذه العلاقات في المجالات ذات الأولوية لتحقيق التنمية والازدهار في البلدين.



وفي الإطار ذاته، ثمن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية موقف مصر الداعم لأمن واستقرار ليبيا، مؤكداً أن ذلك يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين.