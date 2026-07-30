قد يكون الوقوف أمام الثلاجة بحثًا عن وجبة صحية أمرًا محيرًا، لكن الاحتفاظ بمجموعة من الأطعمة الأساسية يسهّل إعداد وجبات متوازنة في دقائق، ويقلل من الاعتماد على الوجبات السريعة أو الأطعمة المصنعة.

ويؤكد خبراء التغذية، بحسب موقع WebMD، أن التخطيط المسبق وتوفير بعض الأصناف الصحية داخل الثلاجة يساعدان على اتباع نظام غذائي أفضل والحصول على العناصر الغذائية الأساسية بسهولة.

وفيما يلي أبرز 14 نوعًا من الأطعمة التي يُنصح بالاحتفاظ بها في الثلاجة:



شرائح الديك الرومي

تتميز بانخفاض محتواها من الدهون والصوديوم، مع احتوائها على نسبة مرتفعة من البروتين، ويمكن استخدامها في السندويشات أو لفائف القمح الكامل كوجبة خفيفة أو غداء سريع.



الصلصة الطازجة

تُعد خيارًا صحيًا لإضافة النكهة إلى أطباق البيض والشوربات والسلطات، ويفضل تناولها مع الخضراوات بدلًا من رقائق الذرة المقلية والغنية بالملح.



الحمص

يحتوي على البروتين والألياف، ويُحضَّر عادةً من الحمص والثوم وزيت الزيتون، وقد يساعد في تحسين صحة القلب وخفض الكوليسترول، كما يعد خيارًا مناسبًا لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.



البيض

يُعد من أفضل مصادر البروتين عالي الجودة، كما يوفر الأحماض الأمينية الأساسية وفيتامين «د»، الذي لا يتوافر بكميات كبيرة في كثير من الأطعمة.



الكرنب

من أكثر الخضراوات كثافة بالعناصر الغذائية، ويتميز بانخفاض سعراته الحرارية، ويمكن إضافته إلى الأطباق أو تناوله كطبق جانبي.



المياه الغازية غير المحلاة

تمثل بديلًا صحيًا للمشروبات الغازية السكرية، إذ تمنح الإحساس بالمشروبات الفوارة مع سعرات حرارية منخفضة.



عصير الفاكهة الطبيعي 100%

يمد الجسم ببعض الفيتامينات والمعادن، لكنه يحتوي أيضًا على نسبة مرتفعة من السكريات الطبيعية، لذا يُنصح بتناوله باعتدال أو تخفيفه بالمياه الغازية غير المحلاة.



الزبادي الطبيعي

يحتوي على الكالسيوم والبروتين والبكتيريا النافعة (البروبيوتيك)، التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، وقد ترتبط بتحسين صحة القلب.

الكرفس



غني بالألياف وفيتامين «أ» والبوتاسيوم والكالسيوم، ويمكن استخدامه في السلطات أو الشوربات أو تناوله كوجبة خفيفة مع الحمص أو زبدة الفول السوداني.



خبز التورتيلا المصنوع من القمح الكامل

يتميز بانخفاض الدهون والسعرات الحرارية، ويُستخدم في إعداد وجبات سريعة بإضافة الخضراوات والفاصوليا والجبن قليل الدسم.

الملفوف

يحتوي على الألياف وفيتامين «ج» والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويمكن استخدام أوراقه كبديل للخبز في بعض الوجبات، ما يساعد على تقليل السعرات الحرارية.



المعكرونة الطازجة

يمكن إعدادها بسرعة، كما أن مؤشرها الجلايسيمي أقل من بعض أنواع المعكرونة الأخرى، ما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم لفترة أطول.



الأفوكادو

رغم احتوائه على نسبة مرتفعة من الدهون، فإن معظمها من الدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، ويعد خيارًا مثاليًا مع البيض أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.



التوت

يتميز بانخفاض سعراته الحرارية وغناه بالألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعله مفيدًا لصحة القلب والدماغ، وقد يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، إلى جانب مذاقه المميز.

ويشير الخبراء إلى أن الاحتفاظ بهذه الأطعمة داخل الثلاجة يسهل إعداد وجبات صحية ومتوازنة في أي وقت، ويعزز الحصول على العناصر الغذائية الضرورية دون الحاجة إلى اللجوء للأطعمة المصنعة أو الوجبات السريعة.