أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الدكتورة مايا مرسي عن تعاون جديد مع الفنانة صفاء أبو السعود لإنتاج عمل درامي يركز على القضايا المجتمعية، مؤكدة حرص الوزارة على دعم المبادرات الفنية التي تحمل رسائل إنسانية وتساهم في نشر الوعي.

تجارب سابقة

وأوضحت مرسي في منشور عبر حسابها على «فيسبوك» أن التعاون يأتي امتدادًا للتجارب السابقة التي جمعت الوزارة بالفنانة صفاء أبو السعود، ومن بينها مشاركتها في إطلاق أسبوع مشروع «نورة» وأغنية «يا بنوتة»، التي لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

يا خبر أبيض

وفي السياق تستعد الفنانة صفاء أبو السعود لخوض تجربة درامية جديدة عبر المنصات الرقمية من خلال مسلسل قصير يحمل عنوان «يا خبر أبيض»، يُعرض عبر صفحة «يوميات صفصف»، في إطار توجهها لتقديم محتوى فني مخصص للعرض الإلكتروني.

ويشارك في بطولة العمل الفنان أحمد صيام، في تعاون جديد بين الثنائي، ويجمع المسلسل بين الطابع الاجتماعي والكوميديا والدراما، بما يتناسب مع طبيعة الأعمال الموجهة للمنصات الرقمية.

ديو غنائي

ويضم العمل دويتو غنائياً يجمع صفاء أبو السعود وأحمد صيام، من ألحان شريف حمدان وكلمات عبدالله حسن، فيما يتولى أحمد القصبي كتابة السيناريو، ويخرجه تامر شحاتة.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، بينهم ناجي سعد، ولاشينة لاشين، ورانيا فتح الله، ومصطفى درويش، وحلمي فودة، ونجاح حسن، وعبير مكاوي، ووفاء السيد، إلى جانب عدد من المواهب الشابة المشاركة في مسابقة «شباب إبداع».

ويأتي هذا المشروع ضمن محاولات توظيف الدراما في تناول القضايا الاجتماعية، عبر أعمال تجمع بين الرسالة الإنسانية والأسلوب الترفيهي.