رغم التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، أعلنت باكستان، اليوم (الخميس)، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة، موضحة أنها تبذل كل ما في وسعها لإعادة الطرفين إلى مسار التفاوض بموجب مذكرة التفاهم التي وُقعت بوساطة إسلام آباد في يونيو الماضي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أنداربي، للصحفيين: بلادنا تعمل على إعادة جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم، مضيفاً أن باكستان تشجع البلدين على الالتزام الكامل بتعهداتهما بإجراء محادثات فنية بموجب هذه المذكرة، في وقت يتركز فيه التفاوض على خفض التصعيد ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز.



وأفادت وسائل إعلام عربية بأن الوسطاء يعملون على التوصل لاتفاق لوقف النار بين إيران وأمريكا، لكنهم لم يفضوا حتى الآن لنتائج ملموسة لوقف التصعيد بين الجانبين.



ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» اليوم شن موجة من الضربات على إيران استمرت ساعتين، استهدفت خلالها عشرات المواقع، واصفة الهجمات بأنها رد قوي على الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط قبل يوم.



في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن هجوماً أمريكياً على محافظة زنجان، بشمال إيران، أودى بحياة ثلاثة من عناصر الحرس الثوري اليوم.



وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن موجة جديدة من الضربات الأمريكية التي استهدفت أكثر من 12 مدينة عبر 4 محافظات إيرانية، تركزت بشكل أساسي في الجنوب وشملت منشآت طاقة ومناطق سكنية أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين، لا سيما في جزيرة قشم.



من جهة أخرى، نقلت بلومبيرغ عن بيانات شركة كيبلر أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز شهدت انتعاشاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة على الرغم من استمرار الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.