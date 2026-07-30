أوصت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية باعتماد قاعدة بيانات الأسماء الجغرافية لدى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مرجعًا وطنيًا معتمدًا، وأساسًا لجميع قواعد البيانات ذات العلاقة في الجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد المرجعية الوطنية ورفع مستوى حوكمة المعلومات الجيومكانية وجودتها.



وجاءت التوصية خلال الاجتماع التاسع عشر للجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيس اللجنة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة.

معايير وطنية



واستعرضت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، من بينها الطلبات المتعلقة بالأسماء الجغرافية الواردة من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والقصيم وعسير، وفق المعايير الوطنية المعتمدة.

كما ناقشت أعمال التنسيق والمواءمة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الداخلية، لتعزيز توحيد المرجعيات وتكامل قواعد البيانات الخاصة بالأسماء الجغرافية بين الجهات الحكومية.