تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، متأثرة بزيادة تدفقات الإمدادات رغم غياب أي انفراجة ملموسة في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

ورغم خسائر الجلسة، تظل أسواق النفط الخام على مسار تحقيق مكاسب شهرية قوية تصل إلى نحو الخُمس (20%)، وفاق لوكالات إعلامية غربية.

وأوضح «دانيال هاينز»، كبير محللي السلع الأساسية في بنك «إيه إن زد»، أن انخفاض أسعار النفط الخام يأتي نتيجة استيعاب الأسواق لعلامات زيادة التدفقات النفطية عبر مضيق هرمز، ما خفف جزئياً من تأثير التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وتترقب الأسواق صدور بيانات عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة من شركة «بيكرهيوز»، في وقت لاحق اليوم (الجمعة)، للتعرف على آفاق الإمدادات الأمريكية.