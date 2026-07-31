أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي، اليوم (الجمعة)، وفاة أسطورته فرانكو باريزي عن عمر ناهز 66 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «إن الإعلان عن رحيل شخصٍ جسّد قلب وروح نادي إيه سي ميلان أمرٌ بالغ الصعوبة، لكن على الجميع في النادي، وعلى جميع مشجعي ميلان، أن يكونوا على قدر ذكرى فرانكو باريزي، يجب أن نتحلّى بالقوة، وأن نستجمع كل ما لدينا من عزيمة، حتى في هذه اللحظات التي يغمرها الحزن».

وأضاف: «لقد فقدنا فرانكو بعد أشهر قليلة فقط من آخر ظهورٍ علني له في ملعب سان سيرو، أمام جماهير غفيرة، خلال حفل افتتاح أولمبياد ميلانو الشتوي، وهو حدث عالمي أسهم في جعله مناسبة لا تُنسى».

واختتم البيان: «وفاءً لذكرى فرانكو، نقف اليوم متحدين، مؤمنين بأنه سيظل يرشدنا ويدفعنا إلى الأمام في مسيرتنا مع الروسونيري».



مسيرة استثنائية بقميص واحد

ولم يلعب المدافع السابق فرانكو باريزي طوال مسيرته الاحترافية سوى بقميص ميلان، إذ تدرج في أكاديمية الشباب قبل أن يمثل الفريق الأول بين عامي 1977 و1997.

وخاض باريزي 716 مباراة بقميص ميلان، سجل خلالها 33 هدفاً، وقدم 24 تمريرة حاسمة، كما توج بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وستة ألقاب في الدوري الإيطالي، وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإيطالي، ولقبين في كأس الإنتركونتيننتال، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي.



تكريم تاريخي للقميص رقم 6

وحجب ميلان القميص رقم 6 عقب اعتزال باريزي، ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي يحظى بهذا التكريم، كما منحته إدارة النادي منصب نائب الرئيس الفخري للروسونيري عام 2020، بعد أن شغل عدة مناصب داخل النادي، من بينها العمل مدرباً في أكاديمية الشباب.