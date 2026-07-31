في مداهمة خاطفة كشفت واحدة من أعقد عمليات اللاهثين خلف «أوهام الثراء السريع»، وجهت السلطات الأمنية التونسية ضربة موجعة لشبكات سرقة التراث، عقب الإطاحة بعصابة منظمة متخصصة في التنقيب غير القانوني عن الآثار والكنوز التاريخية داخل إحدى المناطق الريفية بمحافظة منوبة.

العملية الأمنية أسفرت عن ضبط 6 أشخاص، بينهم امرأة، تلبسوا بتنفيذ أعمال حفر وتنقيب سري عميقة داخل أحد المنازل، وسط حالة من الذهول بين الأهالي عقب اكتشاف التجهيزات والآليات المتطورة التي كانت بحوزة المجموعة!

لكن المفاجأة الصادمة لم تكمن فقط في جراءة المخطط، بل في حجم التجهيزات الحديثة التي ضُبطت بحوزة الجناة، إذ تحفظت القوات على جهاز رقمي متطور مخصص لكشف المعادن والحرارة، إضافة إلى 3 آلات حفر كهربائية ثقيلة، وشاحنة وسيارتين استُخدمت لنقل المعدات وتسهيل تحركات الشبكة.

وعلى الفور، أمرت النيابة العامة بمحافظة منوبة بحبس جميع المتهمين وتحريز المضبوطات، مع إحالة القضية الشائكة إلى فرقة الحرس الوطني بمنطقة «طبربة» لتوسيع دائرة التحريات، وتتبع ما إذا كانت هذه المجموعة مرتبطة بشبكات دولية أوسع تتاجر بالتراث المغتصب.

وتأتي هذه الضربة في وقت تشهد فيه تونس تصاعداً نادراً في محاولات التنقيب العشوائي ونبش المواقع التاريخية، إذ كبّدت هذه الأنشطة الإجرامية معالم الدولة التونسية أضراراً فادحة نتيجة استخدام آلات حفر ثقيلة تُدمّر القطع الأثرية وتطمس قيمتها التاريخية قبل استخراجها.

والآن، يواجه الموقوفون تهمة ثقيلة تتصل بـ«تكوين عصابة بقصد الحفر والبحث عن الكنوز والآثار»، لتبقى التحقيقات مفتوحة على مفاجآت جديدة قد تكشف امتدادات خطيرة لهذه الشبكة.