استيقظ الشارع الجزائري على وقع مأساة مرورية مروعة أعادت إلى الأذهان كوابيس الطرقات، بعدما أدى انحراف حافلة لنقل المسافرين وانقلابها إلى هبوطها السريع في منحدر خطير بمنطقة «رحمون الكرمة» التابعة لبلدية بومرداس شرقي العاصمة.

الحادثة الأليمة خلفت حصيلة أولية ثقيلة وصادمة، إذ أسفرت عن مصرع 25 شخصاً وإصابة 44 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وسط حالة من الاستنفار الشديد التي أعلنتها مختلف الأجهزة بالمنطقة.

المشاهد الصعبة في موقع الحادثة استنفرت أجهزة الإغاثة، حيث دفعت الحماية المدنية بأسراب من سيارات الإسعاف وشاحنات الإنقاذ للتعامل مع ركام الحافلة المنكوبة، ونقل العشرات من المصابين بصورة عاجلة نحو المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية الفائقة.

وحول صعوبة المشهد، جرى تحويل جثامين الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث، بينما واصلت الفرق الميدانية عمليات تمشيط المنحدر للتأكد من عدم وجود مفقودين تحت الأنقاض.

وأمام هول الصدمة التي خيمت على الجزائر، وصل رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب إلى موقع الكارثة للوقوف بنفسه على سير عمليات الإنقاذ والاطلاع على الإجراءات الطارئة المتخذة للتكفل بالضحايا وعائلاتهم.

فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقات موسعة لفك أسرار وملابسات الانحراف المفاجئ للحافلة، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي حولت رحلة سفر عادية إلى واحدة من أسوأ الفواجع المرورية في الفترة الأخيرة.