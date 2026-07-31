تُعد الفحوصات الطبية الدورية من أهم وسائل الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، إلا أن الحاجة إليها تختلف من شخص لآخر بحسب العمر، والحالة الصحية، والعوامل الوراثية ونمط الحياة.

وخلال الفحص الدوري، يراجع الطبيب التاريخ المرضي للمريض، ويقيّم عاداته الصحية، ويجري قياسات أساسية مثل الوزن والطول وضغط الدم، وقد يوصي بإجراء فحوصات إضافية وفقاً للحالة.

وفيما يلي أبرز الفحوصات التي ينصح الخبراء بالاهتمام بها وفق موقع PubMed:

قياس الطول والوزن

يساعد قياس الطول والوزن في حساب مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وهو مؤشر مهم لتقييم الوزن الصحي، ويُسهم الحفاظ على مؤشر كتلة طبيعي في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان.

قياس ضغط الدم

يُعد ارتفاع ضغط الدم من أبرز عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وغالباً لا يسبب أعراضاً واضحة، لذلك يُوصى بقياسه بانتظام بدءاً من سن 18 عاماً، على الأقل مرة كل عامين إذا كانت القراءات طبيعية، وبمعدل أكبر عند وجود ارتفاع في الضغط أو عوامل خطر أخرى.

فحص الكوليسترول

يساعد قياس مستويات الكوليسترول في الدم على تقييم خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ويُنصح بإجرائه كل 4 إلى 6 سنوات بعد سن العشرين، أو بوتيرة أكبر لمن لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول، أو مرض السكري، أو زيادة في الوزن.

الكشف عن سرطان القولون والمستقيم

يُنصح للأشخاص ذوي الخطورة المتوسطة ببدء الفحص في سن 45 عاماً، مع تحديد نوع الفحص وتكراره وفقاً لتوصيات الطبيب، مثل اختبار الدم الخفي في البراز أو منظار القولون.

اختبار سكر الدم

يساعد في الكشف عن السكري أو مرحلة ما قبل السكري، ويُنصح بإجرائه بشكل روتيني ابتداءً من سن 45 عاماً، أو في سن أصغر لمن يعانون زيادة الوزن أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو سبق لهن الإصابة بسكري الحمل.

فحص الجلد

يُنصح بفحص الجلد ذاتياً مرة شهرياً لملاحظة أي تغيرات في الشامات أو البقع الجلدية، مع مراجعة الطبيب عند ظهور أي تغير غير طبيعي، خصوصا لمن لديهم تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بسرطان الجلد.

قياس كثافة العظام

يساعد هذا الفحص في تشخيص هشاشة العظام، ويوصى به عادة للنساء بعد سن 65 عاماً، وللرجال بعد سن 70 عاماً، وقد يُطلب في سن أصغر عند وجود عوامل تزيد من خطر الإصابة، مثل الاستخدام الطويل للكورتيزون أو وجود كسور سابقة أو انخفاض الوزن بشكل ملحوظ.

تصوير الثدي بالأشعة (الماموغرام)

يُستخدم للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتختلف التوصيات بشأن العمر المناسب لبدء الفحص وعدد مرات إجرائه، لذلك يُنصح بمناقشة الأمر مع الطبيب بداية من سن الأربعين لتحديد الخطة المناسبة لكل سيدة.

فحص سرطان عنق الرحم

يشمل اختبار مسحة عنق الرحم (Pap smear)، وقد يتضمن أيضاً اختبار فايروس الورم الحليمي البشري (HPV)، ويُوصى ببدء مناقشة مواعيد الفحص مع الطبيب اعتباراً من سن 21 عاماً، وفقاً للعمر وعوامل الخطورة.

فحص البروستاتا

ينصح الرجال بمناقشة الحاجة إلى فحص البروستاتا مع الطبيب عند بلوغ سن 50 عاماً، أو في عمر أصغر إذا كان لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا أو عوامل خطر أخرى. وغالباً ما يشمل الفحص تحليل مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، وقد يوصي الطبيب بفحوصات إضافية عند الحاجة.

فحص الأسنان

إلى جانب تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يومياً، يُنصح بزيارة طبيب الأسنان مرة أو مرتين سنوياً للكشف المبكر عن تسوس الأسنان وأمراض اللثة وغيرها من مشكلات الفم.

الفحص الدوري.. استثمار في الصحة

ويؤكد الأطباء أن الالتزام بالفحوصات الوقائية يساهم في اكتشاف العديد من الأمراض في مراحلها المبكرة، ما يزيد فرص العلاج ويحد من المضاعفات.

ويظل تحديد الفحوصات المناسبة وعدد مرات إجرائها قراراً يعتمد على العمر، والحالة الصحية، والتاريخ العائلي، ويُتخذ بالتشاور مع الطبيب المعالج.