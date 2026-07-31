فيما تواصل الولايات المتحدة تشديد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، أفصحت مصادر إسرائيلية أن أمريكا وإسرائيل تدرسان فرض حصار بري على إيران، بعد استنفاد واشنطن الخيارات المتاحة في الإستراتيجية العسكرية الحالية لفتح مضيق هرمز، وفق ما كشفت صحيفة «ديلي تلغراف».



وأكدت الصحيفة أن الحصار البري أحد الخيارات المطروحة لممارسة ضغط اقتصادي على إيران، لكن الخطة ستتطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل الضغط على جيران إيران لإغلاق المعابر الحدودية أو تقييد العبور، ما يقيّد التجارة مع الجمهورية الإيرانية.



وذكرت الصحيفة أن باكستان والعراق، اللذين لا يعتبران حليفين وثيقين لواشنطن في المنطقة، قد يصبحان «حلقات ضعيفة».



واعتبرت الصحيفة البريطانية أن دولاً أخرى مجاورة لإيران، أذربيجان وأرمينيا وأفغانستان وتركمانستان وتركيا، تواجه خطر اتخاذ طهران إجراءات مضادة، بما في ذلك إجراءات عسكرية، في حال موافقتها على الخطة الأمريكية الإسرائيلية.



وأكدت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد بين 10 أيام وأسبوعين، في وقت تتواصل المفاوضات بين واشنطن وطهران، وفق ما أعلنت باكستان.



ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر أعد خطة لشن حملة جوية واسعة تستهدف مراكز القيادة ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للحرس الثوري، انطلاقاً من قناعته بأن الضربات المحدودة لم تنجح في وقف الهجمات الإيرانية أو ردع طهران عن تهديد الملاحة في مضيق هرمز واستهداف القوات الأمريكية في المنطقة.



وطرح كوبر خياراً يقوم على تصعيد سريع ومركّز يهدف إلى تقليص القدرات الصاروخية الإيرانية بدرجة كبيرة، بما يقلل الحاجة إلى استخدام المزيد من صواريخ الاعتراض الأمريكية، عبر إضعاف قدرة إيران على تنفيذ هجمات جديدة.



إلا أن الرئيس ترمب لم يحسم موقفه بعد، إذ يدرس خيارين متوازيين: المضي في حملة جوية تستمر من 10 إلى 14 يوماً، أو الاكتفاء برد عسكري محدود يتيح استمرار المسار الدبلوماسي.



وبدأت الجولة الأخيرة من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في 8 يوليو، عندما شنت القوات الأمريكية، للمرة الأولى منذ توقيع المذكرة بين واشنطن وطهران، عدة موجات من الضربات على أراضي إيران، رداً على هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.