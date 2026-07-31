كشف الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ أولي هونيس مصير الثلاثي مايكل أوليسيه وهاري كين ولويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أخيراً اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع أوليسيه، كما ارتبط اسما كين ودياز بإمكانية الانتقال إلى الهلال، دون أي تأكيد رسمي.



أوليسيه مستمر مع بايرن

وقال هونيس في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «لا يوجد أي قلق على الإطلاق بشأن أوليسيه! لقد ضحكت كثيراً عندما تحققت من مدة عقده، ولا يزال أمامه ثلاث سنوات، هذا الأمر لا يقلقني إطلاقاً، حتى لو جاء إمبراطور الصين الآن، فلن نجلس للتفاوض معه».



لا سبب يدفع كين للرحيل

وحول مصير كين، الذي ينتهي عقده الموسم القادم، قال: «لم أتحدث مع هاري بشكل مباشر بشأن هذا الموضوع، لكن قيل لي إنه سعيد جداً في ميونخ، ونحن أيضاً سعداء جداً بوجوده، لا يوجد في الحقيقة أي سبب يدفعه للرحيل العام المقبل، إنه قدوة بكل معنى الكلمة، ليس فقط كهداف وكلاعب داخل الملعب، بل أيضاً كشخص».



دياز «ليس للبيع»

كما حسم هونيس الجدل حول مستقبل دياز، قائلاً: «لماذا نبيعه؟ سنكون مجانين! تنفق 60 أو 70 مليوناً، وربما تحصل على 120 مليوناً من بيعه، ثم تبدأ في مطاردة لاعبين آخرين من دون أن تعرف كيف سيتأقلمون معنا، نحن محظوظون بامتلاك أفضل ثلاثي هجومي في العالم: دياز، وكين، وأوليسيه، كما أن اللاعب المغربي الجديد إسماعيل صيباري سينضم إليهم، سنكون مجانين إذا فكرنا حتى في بيع أي واحد منهم».