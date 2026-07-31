أغلقت أمانة عسير 7 منشآت غذائية لارتكابها مخالفات تمس سلامة الغذاء، شملت سوء الحفظ والتخزين، وتدني مستوى النظافة ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر، وممارسة النشاط دون ترخيص صحي، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة. وأضافت أن الفرق الرقابية أتلفت 333 كيلوجراما و105 قطع من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي تنوعت ما بين اللحوم، والدواجن، والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر، والصوصات، والسلطات مجهولة الإنتاج والصلاحية إضافة إلى فواكه وخضراوات، ظهرت عليها علامات التلف والعفن وذلك تحت إشراف المختصين، ووفق الإجراءات النظامية.