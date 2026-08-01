تحدثت الفنانة المصرية يسرا اللوزي عن تعرضها لحالة من الاحتراق الوظيفي خلال السنوات الماضية نتيجة ضغوط التصوير وساعات العمل الطويلة، مؤكدة أن ذلك أثر على صحتها النفسية بعدما شعرت بعدم الرغبة في الاستمرار بالعمل.

العلاج النفسي نقطة تحوّل

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أن هذه الضغوط دفعتها قبل نحو ثماني سنوات إلى اللجوء للعلاج النفسي، موضحة أن الانتظام في جلسات العلاج ساعدها على تجاوز الأزمة وتعلمت من خلالها أهمية وضع حدود للآخرين والقدرة على رفض ما يفوق طاقتها بعدما كانت تحاول إرضاء الجميع على حساب نفسها.



الفنانة المصرية يسرا اللوزي

ضغط التصوير

وقالت يسرا في حديثها: «حسيت إني مش عايزة أكمل أصلاً في الشغل وبعدها حسيت مفيش حاجة تستاهل في الدنيا إني أحس كده فروحت لدكتورة نفسية عشان أتعالج».

وأضافت أن ضغط التصوير وكثافة مواعيد العمل يمنعانها أحياناً من الالتزام بجلسات العلاج ما يؤدي إلى عودة شعورها بالإرهاق، مشددة على أن تحسين ظروف وساعات العمل من شأنه أن يخفف من هذه الضغوط النفسية.

آخر أعمالها

يعرض حالياً للفنانة يسرا اللوزي في دور السينما فيلم «صقر وكناريا»، التي تخوض من خلاله تجربة جديدة بتقديم شخصية كوميدية للمرة الأولى في مشوارها الفني. ويشاركها بطولة العمل كل من محمد إمام، شيكو، انتصار، خالد الصاوي، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبدالله.