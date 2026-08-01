يواصل الفنان التشكيلي أحمد الخزمري رحلته في استنطاق الضوء واللون عبر معرضه الشخصي «الناوي»، الذي يُفتتح مساء الإثنين 10 أغسطس 2026، برعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في مقر الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الباحة، مقدماً 30 عملاً تشكيلياً من أحدث إنتاجه الفني في تجربة بصرية تتجاوز حدود اللوحة إلى فضاءات التأمل والدهشة ضمن فعاليات صيف الباحة 2026.

ويأتي معرض «الناوي» بوصفه محطة جديدة في المسيرة الفنية للخزمري التي امتدت لسنوات من البحث والتجريب وكرّست حضوره واحداً من أبرز الفنانين التشكيليين السعوديين الذين استطاعوا بناء هوية بصرية خاصة تتكئ على الضوء واللون بوصفهما عنصرين أساسيين في تشكيل المعنى وتستحضر المكان والإنسان والذاكرة في أعمال تنبض بالحس الجمالي والبعد الإنساني.

ويضم المعرض 30 عملاً فنياً متفاوتة المقاسات تمثل أحدث منجزات الفنان وتعكس تحولاً في تجربته الإبداعية حيث تتناغم التجريدية مع الانطباعية في لوحات تمنح المتلقي مساحة للتأمل وتدعوه إلى قراءة العمل الفني من زوايا متعددة في حوار مفتوح بين الفكرة واللون.

وأكد الفنان أحمد الخزمري أن معرض «الناوي» يمثل خلاصة مرحلة جديدة من تجربته التشكيلية، مشيراً إلى أن عنوان المعرض يحمل دلالات القصد والعزم والانطلاق نحو آفاق إبداعية أكثر رحابة، وأن الأعمال المعروضة أنجزت خلال الفترة الأخيرة وتعبر عن رؤيته الحالية للفن بوصفه لغة إنسانية قادرة على ملامسة الوجدان واستحضار الجمال في أبسط تفاصيله.

وتأتي رعاية أمير منطقة الباحة للمعرض تأكيداً على ما يحظى به المشهد الثقافي والفني في المنطقة من اهتمام ودعم متواصلين، وإيماناً بأهمية الفنون البصرية في إثراء الحراك الثقافي، وتمكين المبدعين، وتعزيز حضور التجارب التشكيلية السعودية، بما يرسخ مكانة الباحة بوصفها حاضنة للإبداع ووجهة للثقافة والفنون.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض حضور نخبة من الفنانين التشكيليين والنقاد والإعلاميين والمهتمين بالفنون البصرية إلى جانب جمهور الثقافة والفن في أمسية يحتفي فيها اللون بالضوء، ويقدم أحمد الخزمري قراءة تشكيلية جديدة تحمل عنوان «الناوي».