بعد رحلة ناجحة صنع خلالها تاريخا مع الأهلي، أنهى المدرب الألماني ماتياس يايسله ارتباطه بالنادي،ليخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة نيوكاسل يونايتد.



ووصل يايسله إلى الأهلي في صيف 2023، ونجح خلال فترة قصيرة في بناء فريق يمتلك هوية فنية واضحة، قبل أن يقود النادي إلى إنجازات بارزة، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، إلى جانب تحقيقه لقب كأس السوبر السعودي.



ومع نهاية رحلته في جدة، عاد اسم المدرب الألماني إلى الواجهة الأوروبية، بعدما دخل في دائرة اهتمام نيوكاسل، الذي يبحث عن مدرب شاب يمتلك أفكارًا حديثة وقدرة على قيادة مشروع طموح في الدوري الإنجليزي.

وسيتولي يايسله المهمة الفنية للفريق الإنجليزي، في خطوة قد تمثل أكبر تحدٍ في مسيرته التدريبية حتى الآن.



وبين نجاحات صنعها مع الأهلي وطموح جديد ينتظره في إنجلترا، يفتح يايسله صفحة جديدة، بينما تترقب الجماهير الإعلان الرسمي عن وجهته القادمة.