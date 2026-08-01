برشلونة ضد برمنغهام.. حمزة عبد الكريم يخطف الأضواء بهدفين

خطف المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم الأضواء بتسجيله هدفين لبرشلونة في المباراة الودية أمام برمنغهام سيتي الإنجليزي، التي أُقيمت مساء (الجمعة)، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وانتهى اللقاء بفوز برمنغهام سيتي بركلات الجزاء الترجيحية 3-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

حمزة يُبدع بثنائية

وسجل حمزة عبدالكريم هدفاً لبرشلونة في الدقيقة 42 من ركلة جزاء تحصل عليها وتقدم لتنفيذها، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60، بعد متابعة كرة ارتدت من حارس برمنغهام.

إشادة إسبانية

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» عن أداء حمزة عبدالكريم: «يتمتع حمزة بشخصية قوية، ولم يتراجع أمام لاعبي برمنغهام المخضرمين، حيث حصل على ركلة جزاء سجل منها الهدف الأول، وكعادته كمهاجم، سجل الهدف الثاني أيضاً، ليثبت أنه قادر على أن يكون مهاجماً رقم 9 يُعتمد عليه».

ثقة فليك

وكان مدرب برشلونة هانز فليك قد استدعى حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عاماً، للمشاركة في المعسكر التحضيري للموسم الجديد 2026-2027، وذلك بعد تفعيل بند ضمه نهائياً من الأهلي المصري، عقب فترة إعارة ناجحة مع فريق الشباب.