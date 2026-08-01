اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق تعديلات المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) على قانون اللعبة، وذلك اعتباراً من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026/2027.



وتضمنت التعديلات المعتمدة 16 بنداً جديداً تهدف إلى تسريع اللعب وتقليل تضييع الوقت والحد من احتجاجات اللاعبين، على أن يتم تطبيقها في جميع المسابقات المحلية.



* أبرز التعديلات التي سيتم تطبيقها:



على مستوى سير المباراة:



- إلزام اللاعب المستبدل بمغادرة أرض الملعب خلال 10 ثوانٍ، مع منعه من العودة لمدة دقيقة في حال التأخر.



- إلزام اللاعب الذي يتلقى علاجاً خارج الملعب بالانتظار لمدة دقيقة قبل العودة.



- منح الكرة للفريق الذي كان مسيطراً عليها عند إسقاطها بعد توقف اللعب.



على مستوى الحكام والانضباط:



- قصر التواصل مع حكم المباراة على قائد الفريق فقط، بهدف الحد من احتجاجات اللاعبين.



- السماح لحكم الفيديو المساعد بمراجعة الإنذار الثاني غير الصحيح وتحويله إلى طرد.



- السماح لحكم الفيديو بمراجعة الأخطاء المتعلقة باحتساب الركلات الركنية دون تأخير استئناف اللعب.



على مستوى تنفيذ الركلات:



- تطبيق عد تنازلي لمدة 8 ثوانٍ على حراس المرمى، وفي حال التأخير تحتسب ركلة ركنية للفريق المنافس.



- إعادة ركلة الجزاء في حال لمس المنفذ الكرة مرتين بشكل غير متعمد، واحتساب ركلة حرة غير مباشرة إذا لم يتم التسجيل.



- عدم احتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد إذا تم تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة وتم تسجيل هدف.



وأكدت لجنة الحكام أن هذه التعديلات تأتي تماشياً مع توجهات «IFAB» لتطوير اللعبة وزيادة فاعلية الوقت الفعلي للمباريات في الموسم الجديد.