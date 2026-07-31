أعلن الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو اتفاق نادي الاتحاد مع جنوى الإيطالي على انتقال المدافع الألباني ماريو ميتاي.



وأوضح رومانو أن جنوى حسم الصفقة لصالحه بعد منافسة مع أندية برتغالية كانت ترغب في ضم اللاعب.



وبهذا يغادر ميتاي صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن إعادة تشكيل قائمة الفريق استعداداً لموسم 2026-2027.



يذكر أن نادي الاتحاد يواصل تحركاته خلال فترة التسجيل الصيفية التي تستمر حتى السادس من سبتمبر القادم، في ظل سعيه لاستكمال جاهزيته الفنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من «روشن السعودي».