لقي 34 عاملاً مصرعهم في انفجار داخل مجمع لمناجم الفحم في منطقة سورانج، الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأفادت السلطات الباكستانية بأن الانفجار نجم عن تسرب غاز الميثان داخل أحد المناجم، مما أدى إلى انهيار أجزاء من منجمين متجاورين واحتجاز عشرات العمال تحت الأنقاض، فيما واصلت فرق الإنقاذ عملياتها في ظروف بالغة الصعوبة لانتشال الضحايا والوصول إلى العمال المحاصرين على أعماق كبيرة.

وأعلنت حكومة إقليم بلوشستان فتح تحقيق في أسباب الحادثة، مع التعهد بمراجعة إجراءات السلامة في قطاع التعدين.