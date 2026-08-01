كشف مدير كرة القدم في نادي بشكتاش التركي أوندر أوزن تفاصيل المفاوضات مع مهاجم ليفربول السابق محمد صلاح، مؤكداً أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب الجوانب المالية.



وقال أوزن خلال مؤتمر صحفي: «عقدنا جولات عدة من المفاوضات مع صلاح، لكن المحادثات أصبحت أكثر تعقيداً عندما انتقلت إلى الجوانب المالية».



وزعم مدير بشكتاش أن طلبات وكيل صلاح المالية كانت مبالغاً فيها، مشيراً إلى أن النادي لم يتمكن من تلبية الشروط المطلوبة.



من جانبه قال وكيل اللاعب رامي عباس: «طلبنا حصة عامة قدرها 25% من مبيعات قمصان نادي بشكتاش»، وأضاف: «يوجد فرق قدره 4 ملايين يورو بين الراتب الذي طلبناه والعرض المقدم».



وتابع وكيل النجم المصري: «لسنا مضطرين لانتظار رد بشكتاش؛ لأن طلباتنا واضحة وصريحة ولا لبس فيها»، واختتم عباس تصريحاته قائلاً: «طلبنا واضح، وكل شيء معلن».