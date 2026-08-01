كشفت الفنانة المصرية راندا البحيري مرورها بظروف صحية صعبة خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن تلك الظروف كانت السبب في تراجع تفاعلها مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي.



الفنانة المصرية راندا البحيري

رسالة اعتذار للمتابعين

ووجهت راندا رسالة إلى متابعيها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، اعتذرت خلالها عن غيابها، موضحة أنها تعاني من مشكلات صحية متلاحقة، إذ تتعافى من أزمة لتواجه أخرى، لكنها تحاول التماسك ومواصلة حياتها رغم الإرهاق.

وأكدت الفنانة أنها تعمدت عدم الكشف عن تفاصيل حالتها منذ البداية رغبة منها في عدم إثارة قلق جمهورها أو لفت الأنظار إلى ما تمر به، مشيرة إلى أنها تعرضت لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الأخيرة، لكنها فضلت الاحتفاظ بالأمر بعيداً عن وسائل الإعلام.

وتفاعل الجمهور مع منشورها على منصات التواصل الاجتماعي، معربين عن أملهم في تجاوزها هذه المرحلة والعودة إلى نشاطها المعتاد.



الفنانة المصرية راندا البحيري

معاناة صحية مستمرة

يشار إلى أن راندا البحيري أعلنت في مايو الماضي تعرضها لوعكة صحية شديدة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، مؤكدة أنها تعمدت إخفاء تفاصيل حالتها لفترة حتى لا تثير قلق محبيها، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى علاجاً يومياً خلال تلك الفترة.

أعمالها الفنية

يعد مسلسل «ضحايا» آخر الأعمال الدرامية للفنانة راندا البحيري في موسم دراما رمضان الماضي، وظهرت خلاله بشخصية صحافية ضمن أحداث تدور في إطار من الإثارة والتشويق، بمشاركة نخبة من الفنانين أبرزهم صلاح عبدالله، ندى بسيوني وآخرون.