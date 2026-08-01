لطيفة تتهم «توليت» بسرقة لحن أغنيتها وتلجأ للقضاء

قررت الفنانة التونسية لطيفة، بالتنسيق مع الشركة المالكة لحقوق عدد من أعمالها، اتخاذ إجراءات قانونية ضد المطرب توليت، بعد اتهامه باستخدام لحن أغنية «في الكام يوم اللي فاتوا» في عمل غنائي جديد، إلى جانب توظيفه في تراك دعائي لإحدى شركات الاتصالات دون الحصول على التصاريح اللازمة.

تفاصيل الأزمة

وأكد الملحن وليد سعد، صاحب لحن الأغنية، في بيان صحفي، أنه بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه الفكرية، موضحاً أن الأغنية قدمتها لطيفة عام 2008 من كلمات نادر عبدالله وألحانه، مشدداً على رفضه استخدام أي من أعماله دون موافقة مسبقة.



المطالبة بحذف الأغنية والإعلان

وأشار وليد سعد إلى أن التحرك القانوني يهدف إلى وقف استخدام اللحن محل النزاع، مع المطالبة بحذف الأغنية والإعلان اللذين تضمناه، مؤكداً أن القضية تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على قيمة الأعمال الفنية من أي استغلال غير مصرح به.



دعم من الشركة المالكة للحقوق

من جانبها، أعلنت الشركة المالكة لحقوق عدد من أعمال لطيفة دعمها الكامل للإجراءات القانونية، مؤكدة تمسكها بحقوق الأغنية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوقف أي تعدٍ على ملكيتها الفنية.

تزامن مع ألبوم لطيفة الجديد

وتأتي هذه الأزمة بالتزامن مع طرح لطيفة أولى أغنيات ألبومها الجديد «شبهي بالمللي»، الذي حظي بتفاعل واسع وتصدرت أغنيته الأولى قوائم الأكثر تداولاً في مصر وتونس.