أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات، استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد الذي استهدف، اليوم(السبت)، عدداً من المنشآت الحيوية والحكومية، وطال آليات تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان.



وأكدت الخارجية الكويتية في بيان، أن "استمرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس إصراراً على مواصلة النهج العدائي، بما يقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويُفاقم التوتر".



وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.



وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية،العقيد الركن سعود العطوان، أعلن أن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وتدميرها.



وأضاف أن العدوان الإيراني الآثم استهدف عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية، إمؤكدا أنه جرى التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها، وأسفر ذلك عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية.



وأكدت الكويت استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها "بكفاءة عالية"، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين."