أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم (السبت)، أنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 21 ميلاً بحرياً إلى الشمال الشرقي من خصب في سلطنة عمان، إذ شاهد ربان ناقلة نفط تناثراً كبيراً للمياه وانفجاراً على مقربة شديدة من السفينة.



وأكدت الهيئة أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بالسفينة، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».



وأُصيبت ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان في وقت سابق اليوم. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أدى إلى أضرار في غرفة المحركات.



وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جراء الحادثة التي وقعت على بعد حوالى 12.5 ميلاً بحرياً قبالة سواحل ليما العُمانية.



وتزامنت تلك التطورات مع استمرار مسألة السيطرة على مضيق هرمز كعقبة رئيسة أمام أي تسوية محتملة بين واشنطن وطهران.



وأغلقت إيران عملياً الممر الحيوي منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في 28 فبراير. وبعد إعادة فتحه لفترة وجيزة عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، عاودت طهران تقييد حركة الملاحة البحرية بعد استئناف الطرفين الأعمال القتالية في السابع من يوليو.



وتتمسك إيران بأن تعبر السفن عبر مسار محاذٍ لسواحلها، وتهدد باستهداف تلك التي تحاول استخدام مسار بديل يمر بمحاذاة سواحل سلطنة عمان.



وهاجم الحرس الثوري الإيراني عدداً من السفن التي حاولت عبور مضيق هرمز وأوقفها، قائلاً في الأيام الأخيرة إن إيران تسيطر بشكل كامل على المضيق.



من جهته، ذكر موقع «كيبلر» لتتبع الملاحة البحرية، أمس (الجمعة)، أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت بشكل حاد. وأضاف على منصة «اكس» أنه مع استمرار تباين المواقف بين الولايات المتحدة وإيران، يُراقب المشغلون عن كثب حجم حركة الملاحة، وأنماط تغيير المسارات، وأي تطورات دبلوماسية قد تعيد تشكيل المخاطر على طول خطوط الشحن الإقليمية في الأيام القادمة.