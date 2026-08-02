طرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش على أعضاء البنك المركزي الأمريكي فكرة تقليل عدد الاجتماعات، في خطوة ستمثل تحولاً جوهرياً في آليات عمل المجلس.



وترأس وارش هذا الأسبوع اجتماعه الثاني للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المؤلفة من 12 عضواً، التي تجتمع في واشنطن ثماني مرات سنوياً لتحديد أسعار الفائدة وتوجهات السياسة النقدية.



موضوع للنقاش



وبحسب ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال»، طرح وارش فكرة تقليل عدد الاجتماعات كموضوع للنقاش لا كمقترح رسمي، وتركز النقاش حول جدوى عقد الاجتماعات ست مرات سنوياً.



ومنذ توليه زمام الأمور، سعى وارش إلى الحد من الظهور الإعلامي، وإطلاق التلميحات التي قد تلفت انتباه السوق.



وخلال الاجتماعين اللذين قادهما، أصدرت اللجنة بياناً مقتضباً، وعقب ذلك رفض وارش التعليق على توقعات السياسة النقدية للصحفيين.



اهتمام السوق



وأشار وارش عقب الاجتماع الأخير، إلي إنه يتوقع الاستمرار في عقد مؤتمر صحفي بعد كل اجتماع هذا العام، لكنه لم يُحدد ما إذا كان سيستمر بعد ذلك.



يذكر أن تقليص عدد الاجتماعات يتماشى مع توجهات وارش، إذ يقلل عدد المناسبات التي يكون فيها الاحتياطي الفيدرالي هو الحدث الرئيسي، وقد يُسهم ذلك في تركيز اهتمام السوق بدلاً من تشتيته.