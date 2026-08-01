تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات (الجمعة)، متأثرة بتعافي الدولار الأمريكي واستمرار صعود النفط. ومع ذلك، سجل المعدن الأصفر أول مكاسب شهرية له منذ فبراير الماضي بدعم من تباطؤ التضخم الأمريكي وتراجع رهانات التشديد النقدي.



وظلت حالة الحذر الجيوسياسي مسيطرة على معنويات المستثمرين في نهاية الأسبوع. إذ أعلنت إيران أن العبور في مضيق هرمز غير ممكن حالياً بسبب العمليات العسكرية الأمريكية.



وانعكس ذلك سلباً على أسعار المعادن النفيسة، وحدّ من الخسائر تقليص الأسواق توقعاتها لرفع الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 65% من 80% قبل أسبوع، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش».