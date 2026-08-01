أوصت السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمّان المواطنين الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط بالنظر في مغادرة المنطقة، محذرة من احتمال حدوث تصعيد أمني مفاجئ قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في حركة السفر وإغلاق المجال الجوي.

وقالت السفارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال «معقدة» في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مشيرة إلى أن الأوضاع قد تشهد تطورات غير متوقعة خلال الفترة القادمة.

ودعت السفارة الأمريكيين الموجودين في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية أو إغلاق المجال الجوي بشكل دوري، وما قد يترتب على ذلك من اضطرابات في حركة السفر.

وأوضحت أن عدداً من شركات الطيران أرجأ استئناف جداول رحلاته المعتادة، فيما ألغت شركات أخرى بعض خطوطها الجوية، مؤكدة أنه ينبغي للمواطنين الأمريكيين التفكير في مغادرة المنطقة في أقرب فرصة، أو الاستعداد للمغادرة الفورية إذا شهدت الأوضاع تصعيداً جديداً.

كما أوصت السفارة الرعايا الأمريكيين بمتابعة حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران أو عبر الموقع الإلكتروني لمطار الملكة علياء الدولي، لضمان الحصول على أحدث المعلومات بشأن حركة الطيران.

وفي الوقت ذاته، حثت السفارة المواطنين الأمريكيين الموجودين خارج الشرق الأوسط على إعادة النظر بجدية في خطط السفر إلى المنطقة أو العبور عبرها، داعية من يقرر السفر إلى متابعة مستجدات تشغيل المطارات وشركات الطيران بشكل مستمر.

وأشار البيان إلى أن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك بعثات تقع خارج منطقة الشرق الأوسط، تعرضت خلال فترات سابقة للاستهداف، محذراً من أن إيران والجماعات المتحالفة معها قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى في الخارج، بما يشمل المؤسسات والشركات الأمريكية ومواقع يرتادها المواطنون الأمريكيون.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في الشرق الأوسط، وما رافقها خلال الأشهر الأخيرة من تبادل للهجمات بين أطراف إقليمية، فضلاً عن اضطرابات متكررة في حركة الملاحة الجوية وإغلاق مؤقت للمجالات الجوية في عدد من دول المنطقة نتيجة المخاوف الأمنية.

وخلال فترات التصعيد السابقة، أصدرت الولايات المتحدة ودول غربية عدة تحذيرات مماثلة لرعاياها بشأن السفر إلى بعض دول الشرق الأوسط، كما عمدت شركات طيران دولية إلى تعليق أو تعديل مسارات رحلاتها تحسباً لأي تطورات عسكرية قد تهدد سلامة الملاحة الجوية، في وقت تواصل فيه الحكومات مراقبة الأوضاع عن كثب وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات الإقليمية.