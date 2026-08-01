رفضت وزارة التجارة الصينية، اليوم (السبت)، إدراج شركات صينية في قائمة الكيانات التي تزعم الولايات المتحدة أنها تستخدم العمالة القسرية، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تستند إلى أي أساس واقعي، وأن الإجراءات الأمريكية تزعزع استقرار سلاسل التوريد العالمية.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الولايات المتحدة استخدمت قوانينها المحلية لفرض عقوبات أحادية على الشركات الصينية، معتبرة أن ذلك يمثل شكلاً واضحاً من «الترهيب الاقتصادي» الذي أضر بالحقوق والمصالح المشروعة لهذه الشركات.



وأضافت أن الصين تعارض العمالة القسرية، مؤكدة أن منطقة شينجيانغ، التي تزعم الولايات المتحدة وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان فيها، تتمتع بالاستقرار والازدهار، ولا توجد فيها أي ممارسات لـ«العمل القسري».



وحثت بكين الولايات المتحدة على التوقف عن «مهاجمة وتشويه سمعة» شينجيانغ بشأن هذه القضية، وإنهاء ما وصفته بالضغوط غير العادلة على الشركات الصينية، محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح شركاتها.