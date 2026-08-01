في أحدث اضطراب يضرب الشبكة رغم الجهود الحكومية لاحتواء الأزمة، تجدد انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة من ليبيا، اليوم (السبت)، وطال الانقطاع معظم مناطق شرق البلاد وأجزاء من الجنوب والغرب.



وأعلن مواطنون ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الانقطاعات شملت جميع المدن والمناطق الشرقية في وقت متزامن، وامتد الظلام إلى مدن في الجنوب وأجزاء في غرب البلاد، إثر خروج محطات توليد الكهرباء عن العمل وتعرض بعض خطوط الإمداد إلى أعطال، ما تسبب في اضطراب واسع في الشبكة.



من جهتها، أعلنت وزارة الكهرباء في شرق ليبيا أن الفرق الفنية تعمل على إعادة تشغيل الشبكة وإدخال المحطات المتوقفة والمتضررة إلى الخدمة تباعاً، مشيرة إلى نجاحها في احتواء عدة أعطال واستعادة التغذية الكهربائية لبعض المناطق. وأكدت الشركة العامة للكهرباء وصول وحدة توليد إلى ميناء طرابلس، تمهيداً لتركيبها بهدف تعزيز قدرة الشبكة في حالات الانقطاع التام للتيار الكهربائي.



وشهدت ليبيا خلال الأيام الماضية، سلسلة من الاضطرابات لشبكة الكهرباء، أبرزها في 18 يوليو عندما أدى خروج محطات توليد وخطوط نقل رئيسية عن الخدمة إلى فقدان نحو 1350 ميغاواط وانقطاع التيار عن معظم أنحاء البلاد.



وأثار انقطاع الكهرباء موجة من التذمر بين الليبيين، الذين عبّروا عبر وسائل التواصل عن استيائهم من تكرار الأعطال واتساع نطاق الانقطاعات، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء بشكل جذري، بدل الاكتفاء بالتدخلات المؤقتة وإعادة التيار بعد كل انهيار للشبكة.



وتحولت أزمة الكهرباء إلى محور رئيسي للاحتجاجات والعصيان المدني في مدن غرب ليبيا، إذ أغلق محتجون طرقاً ومقار حكومية للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية ورحيل حكومة الوحدة الوطنية.