في أعالي جبال «كاراكورام»، حيث لا مكان للخطأ وحيث تُحسم المعارك بين الإنسان والطبيعة في لحظات، طويت الصفحة الأخيرة من حياة أحد أساطير التسلق في العالم. لم تكن مجرد رحلة استكشافية أخرى، بل كانت المواجهة الأخيرة التي تحولت إلى مأساة هزت الوسط الرياضي الدولي.

نهاية مأساوية في «برود بيك»

لقي متسلق الجبال النيبالي الشهير «نيرمال بورجا»، صاحب الأرقام القياسية الشاهقة، مصرعه رفقة بعثته الدولية الكاملة إثر انهيار جليدي مروع ألمّ بهم أثناء محاولتهم قهر جبل «برود بيك» في باكستان.

مقبرة فوق السحاب

وقع الحادث الغادر على جبل «برود بيك» الذي يرتفع نحو 8047 متراً ضمن سلسلة كاراكورام، وهو الجبل الذي يحتل المرتبة الـ12 بين أعلى قمم العالم، ويُصنف كأحد أكثر الشواهق خطورة وفتكاً بالمتسلقين.

ويعيد هذا الحادث الأليم إلى الأذهان ذكريات عام 2013 الحزين عندما حصد الجبل ذاته أرواح 6 متسلقين في موسم واحد.

يُذكر أن «نيرمال بورجا» (43 عاماً) لم يكن متسلقاً ألقى بنفسه في أحضان الخطر هباءً؛ بل كان جندياً سابقاً في الجيش البريطاني منذ 2003، ونخبةً في وحدة الخدمة البحرية الخاصة (SBS) التابعة للقوات البحرية الملكية 2009، قبل أن يتفرغ لشغفه بالتسلق.

ودخل بورجا التاريخ من أوسع أبوابه عام 2019 حينما حقق إنجازاً غير مسبوق بتسلق أعلى 14 قمة في العالم خلال ستة أشهر فقط، ليُسطر اسمه كأحد أعظم المحترفين في هذه الرياضة.