في لحظة استرخاء خاطفة على شرفة منزلها، لم تكن تتوقع أن ألوان الطبيعة قد تتحول في ثوانٍ إلى كابوس يهدد حياتها ومستقبلها الفني. بين آلام حادة كطلقة نارية ورحلة سباق مع الزمن بين أروقة المستشفيات، عاشت عازفة أمريكية ساعات من الرعب الحقيقي بحثاً عن النجاة من سمّ قاتل.

لدغة في شرفة المنزل

تحولت جلسة مسائية هادئة على الشرفة الخلفية لمنزل «ري لوسون» بمدينة ميرتل بيتش (ولاية كارولينا الجنوبية) إلى تجربة مرعبة، عندما باغتها هجوم مفاجئ من أفعى «نحاسية الرأس» (Copperhead) كانت تختبئ ببراعة بين أغصان نبات الياسمين، لتلدغها بشكل مباشر في يدها.

وتصف لوسون تلك اللحظة القاسية لصحيفة «بيبول» قائلة: «كان ألمًا حادًا وممزقًا للغاية، شعرت وكأن رصاصة اخترقت يدي في ثانية واحدة».

رحلة الشك والرعب بين 3 مستشفيات

لم تكن اللدغة هي المعاناة الوحيدة، بل بدأت رحلة البحث المعقدة عن العلاج؛ إذ سارعت لوسون إلى مركز رعاية عاجلة، ومنه إلى قسم الطوارئ في مستشفى قريب، إلا أنها صُدمت بعدم توفر «مضاد السموم» في كليهما.

أدى هذا النقص الطبي إلى نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى ثالث، لتخوض سباقاً مع الزمن قبل أن يسري السم في جسدها. وعن تلك الساعات الطويلة من الانتظار، تقول لوسون: «كان الخوف ينهكني، بدأت أفكاري تذهب نحو التخيل المرعب بفقدان أصابعي أو يدي بالكامل».

تهديد مباشر لمهنتها الموسيقية

خوف لوسون لم يكن مجرد هلع طبيعي من الموت أو البتر، بل كان مساساً بشغف حياتها؛ فهي تعمل عازفة على آلة «الباس» في فرقة موسيقية محلية تُدعى The Goofy Footers. وأوضحت أن التفكير في احتمال فقدانها القدرة على العزف وتدمير مسيرتها الفنية كان الكابوس الأكبر الذي يلاحقها خلال ساعات الانتظار الحرجة.

الأفعى النحاسية.. القاتل المتخفي

تُعد أفعى «نحاسية الرأس» من أكثر الزواحف السامة انتشاراً على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتمتد رقعة وجودها من ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية وصولاً إلى تكساس غرباً.

وتتخذ هذه الأفاعي من الغابات، والمناطق الصخرية، والمستنقعات، والمساحات المحيطة بالحدائق المنزلية مأوى لها، وتتميز بقدرتها الفائقة على التخفي بفضل ألوانها التي تتدرج بين البني الفاتح والنحاسي مع نقوش هندسية تدمجها تماماً بيئتها الشجرية والترابية.