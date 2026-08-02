كشفت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن تفاصيل أولية لمسلسلها الجديد «الريسة»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل لعام 2027، مؤكدة أنه يمثّل تجربة مختلفة في مشوارها الفني ويجمعها مجدداً بالكاتبة نادين جابر.

تجربة جديدة

وأوضحت ماغي، في تصريحات تلفزيونية، أن المسلسل يحمل طابعاً شعبياً ويقدّم شخصية لم يسبق لها تجسيدها، معتبرة أن الدور يشكل تحدياً جديداً بالنسبة لها، كما أشادت بتعاونها المستمر مع نادين جابر، مؤكدة أن كل عمل يجمعهما يقدم أفكاراً غير تقليدية.

إطلالة طبيعية مختلفة

وأكدت أنها ستظهر في المسلسل دون مكياج أو تصفيف شعر، في إطار الحرص على تقديم الشخصية بواقعية، مشيرة إلى أن الابتعاد عن المظهر التقليدي كان جزءاً أساسيّاً من رؤيتها للدور.

وأضافت أن «الريسة» يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم عدداً من النجوم إلى جانب وجوه جديدة، لكنها فضلت عدم الكشف عن أسمائهم، مكتفية بالإشارة إلى أن إحدى بطلات العمل يبدأ اسمها بحرف النون، تمهيداً للإعلان الرسمي عن فريق العمل لاحقاً.

نجاحات سابقة

ويشهد مسلسل «الريسة» تجدّد التعاون بين ماغي بوغصن والكاتبة نادين جابر بعد سلسلة من النجاحات المشتركة أبرزها «للموت» و«ع أمل» و«بالدم».

آخر أعمالها

وكان آخر أعمال ماغي بوغصن مسلسل «بالحرام»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته نخبة من الفنانين، وهو من تأليف فادي حسين وشادي كيوان، وإخراج فيليب أسمر.