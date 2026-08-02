توفي لاعب المبارزة السعودي الشاب يوسف أنيس آل دهينم، البالغ من العمر 16 عامًا، (السبت)، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة داخل مقر نادي النور بمدينة سنابس في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وكان آل دهينم قد حضر إلى صالة التدريب كالمعتاد، وشارك زملاءه في تمارين الإحماء والاستعدادات الأولية، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ أثناء تجهيزه لارتداء معدات المبارزة وقبل انطلاق الحصة التدريبية.

وبحسب المعلومات، سارع الموجودون في النادي إلى تقديم الإسعافات الأولية فور سقوطه، إلا أنه فارق الحياة، في حادثة شكلت صدمة كبيرة داخل الوسط الرياضي.

وأصدر نادي النور بيانًا رسميًا نعى فيه لاعبه الشاب، معربًا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرته وذويه، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان الفقيد يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في رياضة المبارزة، حيث عُرف بالالتزام والمواظبة على التدريبات والمشاركة في البطولات ضمن الفئات السنية، ما جعل رحيله المفاجئ يترك أثرًا بالغًا في نفوس زملائه والمدربين والرياضيين.

وفور انتشار نبأ الوفاة، خيمت أجواء من الحزن على الوسط الرياضي في المنطقة الشرقية، وتوالت رسائل التعزية والمواساة من الأندية والرياضيين ومحبي اللعبة، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة.

