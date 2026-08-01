أغلقت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة للدورة السادسة، وفقاً للبرنامج الزمني الرسمي للانتخابات.



وكانت اللجنة قد فتحت باب الترشح أمام الراغبين خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 1 أغسطس الجاري، لاستقبال طلبات الترشح.



وتبدأ اللجنة من اليوم (الأحد) فحص قوائم المترشحين حتى الجمعة 7 أغسطس، على أن يتم إعلان القوائم الأولية للمترشحين السبت 8 أغسطس.



وسيتلقى مركز التحكيم الرياضي الذي اعتمد إنشاء غرفة التحكيم المختصة بالنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم (الطعون والتظلمات) على القوائم من 9-13 أغسطس، على أن يتم الفصل فيها خلال الفترة من 15-23 أغسطس، فيما سيتم إعلان نتائج الفصل في الطعون الإثنين 24 أغسطس.



ومن المقرر أن يكون الثلاثاء 25 أغسطس آخر موعد لانسحاب المترشحين، على أن يتم إعلان القوائم النهائية للمترشحين الأربعاء 26 أغسطس.



ووفقاً للإجراءات النظامية ستنطلق حملات الدعاية الانتخابية في اليوم التالي من إعلان القوائم النهائية وتستمر حتى السبت 29 أغسطس، على أن تُجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم الأحد 30 أغسطس 2026.