كشف تقرير صحفي عن شرط نادي أتلتيك بلباو للموافقة على انتقال مدافعه إيميريك لابورت إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان لابورت قد عاد إلى أتلتيك بلباو في يناير 2025 قادماً من النصر، بعقد يمتد حتى 2028، وتألق المدافع البالغ من العمر 32 عاماً مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026، وساهم في التتويج باللقب.

ديكو يستفسر.. وبلباو يوضح شرطه

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، تواصل مع اللاعب واستفسر عن وضعه، كما شاهده في بعض مباريات كأس العالم، بدءاً من مباراة دور الـ16، وكان رد إدارة أتلتيك بلباو قاطعاً: دفع 80 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي، للموافقة على رحيله.

منافسة قوية على ضم لابورت

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة ليس النادي الوحيد الذي يستهدف التعاقد مع لابورت، إذ يحظى المدافع أيضاً باهتمام باريس سان جيرمان وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إلا أن ديكو كان أول من استفسر عن وضع اللاعب.