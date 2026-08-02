حرائق الغابات تتجدد في فرنسا.. أكثر من ألف هكتار تحترق وإجلاء 2500 شخص

أجْلت السلطات الفرنسية نحو 2500 شخص من مناطق عدة في إقليم فار جنوب شرقي البلاد، بعد تجدد اندلاع حرائق الغابات التي تواصل فرق الإطفاء جهودًا مكثفة للسيطرة عليها، في ظل انتشار النيران على مساحات واسعة وارتفاع المخاوف من امتدادها إلى مناطق سكنية جديدة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، (السبت)، أن الحرائق التي تجددت في الإقليم منذ الجمعة دفعت السلطات إلى تعزيز عمليات الإطفاء، بمشاركة نحو 1500 رجل إطفاء، إضافة إلى 10 طائرات متخصصة في مكافحة الحرائق و6 مروحيات، في إطار عمليات جوية وبرية متواصلة للحد من انتشار ألسنة اللهب.

وامتدت النيران خلال فترة قصيرة لتلتهم أكثر من ألف هكتار من الأراضي، فيما لم تتمكن فرق الإطفاء حتى الآن من السيطرة الكاملة على الحريق، بسبب الرياح والظروف المناخية التي تساعد على تجدد بؤر الاشتعال.

وأدت الحرائق إلى إجلاء نحو 2500 شخص من المناطق المهددة، في وقت تشير فيه البيانات إلى أن حرائق يوليو الماضي في إقليم فار وحده أتت على أكثر من 5600 هكتار، ما يعكس استمرار الضغوط على أجهزة الطوارئ في المنطقة.

وفي موازاة ذلك، تواصل السلطات الفرنسية جهودها لإخماد حريق جيروند، أحد أكبر حرائق الغابات التي شهدتها البلاد هذا العام، بعدما التهم أكثر من 42 ألف هكتار من الغابات والأراضي الطبيعية.

وكان حريق جيروند قد تسبب في إجلاء نحو 220 ألف شخص، عاد قرابة 200 ألف منهم إلى منازلهم بعد تحسن الأوضاع في بعض المناطق، فيما لا تزال السلطات تراقب بؤر النيران المتبقية وتواصل عمليات التأمين لمنع تجدد الحرائق.

وتشهد فرنسا خلال العام الحالي أحد أكثر مواسم حرائق الغابات تدميرًا في تاريخها الحديث، بعدما تجاوزت المساحات التي التهمتها النيران 116 ألف هكتار، وهو رقم يعكس تصاعد تأثير موجات الحر والجفاف التي تضرب أجزاء واسعة من البلاد.

ويرى خبراء المناخ أن ارتفاع درجات الحرارة وتكرار فترات الجفاف الناتجة عن التغير المناخي أسهما في زيادة شدة حرائق الغابات واتساع رقعتها في العديد من الدول الأوروبية، الأمر الذي دفع السلطات الفرنسية إلى تعزيز خطط الاستجابة السريعة ورفع جاهزية فرق الإطفاء والطيران المخصص لمكافحة الحرائق تحسبًا لاستمرار المخاطر خلال موسم الصيف.