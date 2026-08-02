أعلنت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية، (الخميس)، بدء إجراءات قانونية ضد منصة المراسلة (تيليغرام)، متهمةً إياها بالإخفاق في التعامل مع منشورات ومقاطع فيديو تروِّج للإرهاب، رغم تلقيها بلاغات رسمية بشأنها.

وقالت مفوضة هيئة السلامة الإلكترونية جولي إنمان جرانت: إن القضية تتعلق بمحتوى مرتبط ببعض أكثر الهجمات الإرهابية تطرفًا في التاريخ الحديث، بما في ذلك مواد مرتبطة بهجومي (كرايستشيرش) في نيوزيلندا و(بافالو) في الولايات المتحدة.

وأضافت في بيان أن المحتوى ظل متاحًا على المنصة لفترة طويلة، رغم إخطار (تيليغرام) بوجوده وضرورة إزالته، معتبرة أن ذلك يمثل إخفاقًا في الالتزام بالقوانين والمعايير الأسترالية الخاصة بالسلامة الرقمية.

وأوضحت الهيئة أن مخالفة هذه القواعد قد تعرّض (تيليغرام) لغرامات مدنية تصل إلى 54.6 مليون دولار أسترالي (نحو 38 مليون دولار أمريكي).

من جانبها، رفضت (تيليغرام) الاتهامات، مؤكدة أنها ستدافع عن موقفها أمام القضاء، وقال متحدث باسم الشركة: إن جهود المنصة في مكافحة الإرهاب «موثقة بشكل جيد»، مشيرًا إلى أنها حجبت آلاف المجموعات المتطرفة خلال عام 2026 وحده.

ووفقًا لملف الدعوى المقدم إلى المحكمة، أبلغ مستخدمون أستراليون (تيليغرام)، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025، عن 12 منشورًا يتضمن محتوى مؤيدًا للإرهاب؛ بينها ثلاثة منشورات تحتوي على مواد إرهابية معروفة.

وأضافت الهيئة أن المنصة لم تُزل 10 منشورات من تلك البلاغات، كما لم توقف أو تحظر الحسابات التي نشرتها، وهو ما دفعها إلى اللجوء للقضاء.

ويُعد (تيليغرام) أحد أكثر تطبيقات المراسلة تحميلًا في العالم، إذ يؤكد أنه يضم أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا.

ويترأس الشركة مؤسسها الروسي المولد بافيل دوروف، الذي غادر روسيا عام 2014، قبل أن ينقل مقر الشركة إلى دبي في عام 2017.

وتأتي القضية في وقت يواصل فيه (تيليغرام) لعب دور محوري في تغطية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يعتمد عليه مسؤولون ومؤسسات في كل من موسكو وكييف لنشر المعلومات والتحديثات.

وفي تطور منفصل، وجهت السلطات الروسية، الأربعاء، اتهامات إلى بافيل دوروف بتسهيل أنشطة إرهابية، مدعية أن التطبيق استُخدم من قبل عملاء أوكرانيين لتنظيم هجمات داخل الأراضي الروسية.