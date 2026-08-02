أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول بالنظامين الحديث والقديم، وذلك اعتباراً من الأربعاء 5 أغسطس وحتى الأحد 9 أغسطس، عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال التنسيق، في ظل التوسع الذي شهدته منظومة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة من إنشاء جامعات جديدة وزيادة أعداد الكليات والبرامج الأكاديمية، بما يعزز القدرة الاستيعابية للجامعات مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية.

وأوضح أن الدولة تتبنى سياسة تستهدف إتاحة فرص التعليم الجامعي مع ربط منظومة التعليم العالي بحاجات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة، من خلال إعداد كوادر تمتلك المهارات والجدارات اللازمة لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

ربط القبول بحاجات سوق العمل

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا لتطوير البرامج الأكاديمية وربطها بمؤشرات سوق العمل أجرت، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات الصناعة والأعمال، دراسات شاملة لتحليل حاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والتخصصات الأكثر طلباً، والمهارات المطلوبة، مع الاستفادة من التجارب الدولية.

وأضافت أن نتائج هذه الدراسات انعكست على سياسات القبول للعام الحالي، من خلال التوسع في الكليات والبرامج التي تشهد طلباً متزايداً على خريجيها، والحفاظ على معدلات القبول في التخصصات التي استقرت حاجات سوق العمل منها، إلى جانب التوسع في البرامج البينية والتخصصات الحديثة التي تعزز المهارات متعددة التخصصات وترفع القدرة التنافسية للخريجين محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكدت الوزارة أن أي توسع في القبول يرتبط بجاهزية الجامعات من حيث أعضاء هيئة التدريس، والبنية التحتية، والمعامل، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التعليمية، بما يضمن استمرار جودة التعليم وتحقيق التوازن بين الإتاحة والكفاءة الأكاديمية.

كما شددت على أن مكتب التنسيق الإلكتروني يراعي استمرار وجود نظامين للثانوية العامة (الحديث والقديم)، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى

النظام الحديث

حددت الوزارة الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للنظام الحديث على النحو التالي:

الشعبة العلمية (علوم): 292 درجة بنسبة 91.25%، بإجمالي 23154 طالباً.

الشعبة العلمية (رياضيات): 275.5 درجة بنسبة 86.09%، بإجمالي 16046 طالباً.

الشعبة الأدبية: 229 درجة بنسبة 71.56%، بإجمالي 55567 طالباً.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر قبول رغباتهم في المرحلة الأولى للنظام الحديث 94767 طالباً.

النظام القديم

أما بالنسبة لطلاب النظام القديم فجاء الحد الأدنى كما يلي:

علمي علوم: 369 درجة بنسبة 90%، بعدد 21 طالباً.

علمي رياضيات: 347 درجة بنسبة 84.63%، بعدد 7 طلاب.

الشعبة الأدبية: 270 درجة بنسبة 65.85%، بعدد 70 طالباً.

ويبلغ إجمالي طلاب المرحلة الأولى بالنظام القديم 98 طالباً فقط.

التسجيل إلكترونياً لمدة خمسة أيام

وأوضحت الوزارة أن تسجيل الرغبات يتم حصرياً عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، بينما توفر الجامعات معامل حاسب آلي لمساعدة الطلاب طوال فترة المرحلة الأولى، يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

كما يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم باستخدام الحاسب الشخصي على مدار 24 ساعة يومياً، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، مع إمكانية تعديل الرغبات أكثر من مرة حتى إغلاق باب التسجيل في السابعة مساءً من آخر أيام المرحلة.

مزايا التنسيق الإلكتروني

وأكدت الوزارة أن نظام التنسيق الإلكتروني يتيح العديد من المزايا، أبرزها تسهيل إجراءات التقديم دون الحاجة إلى الانتقال بين المحافظات أو تقديم مستندات ورقية في هذه المرحلة، وإمكانية تسجيل الرغبات ومراجعتها وطباعتها، مع السماح بتعديلها طوال فترة التنسيق.

كما يوفر النظام واجهة إلكترونية مبسطة لترتيب الرغبات، ويتيح للطالب الاطلاع على نتيجة التنسيق فور إعلانها من خلال الموقع الإلكتروني.

تعليمات للطلاب

ودعت الوزارة الطلاب إلى ترتيب رغباتهم بعناية وفقاً لميولهم العلمية والمهنية، والاستفادة من الاطلاع على الحدود الدنيا للكليات في الأعوام السابقة لتكوين تصور واقعي عن فرص القبول.

وأكدت أن النظام يعرض تلقائياً الكليات والمعاهد المتاحة لكل شعبة، كما ينبه الطالب حال اختيار كلية خارج النطاق الجغرافي المخصص له، ويطلب تعديل الرغبة بما يتوافق مع قواعد التوزيع الجغرافي.

وشددت الوزارة على ضرورة استكمال جميع الرغبات البالغ عددها 75 رغبة، إذ لا يسمح النظام بإتمام عملية التسجيل قبل استيفائها بالكامل.

خطوات تسجيل الرغبات

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يبدأ بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري، يلي ذلك تسجيل الرغبات بالترتيب الذي يحدده الطالب مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

ويتيح الموقع للطالب ترتيب رغباته سواء حسب قطاعات التخصص أو حسب الجامعات، مع إمكانية التنقل بين القطاعات المختلفة وفقاً للقواعد المنظمة، ومراجعة الأقسام والشعب داخل كل كلية، حيث يعد كل قسم أو برنامج رغبة مستقلة.

وبعد الانتهاء من التسجيل، يمكن للطالب طباعة قائمة الرغبات والحصول على إيصال إلكتروني يتضمن رقم العملية وتاريخ ووقت التسجيل، كما يمكنه حفظ نسخة إلكترونية من رغباته، مع العلم بأن النظام يعتمد آخر تعديل يجريه الطالب قبل إغلاق باب التسجيل.

إعلان النتائج

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب سيتمكن من الاستعلام عن نتيجة ترشيحه عبر الموقع الإلكتروني نفسه، على أن تصبح بطاقة الترشيح النهائية متاحة للطباعة بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان نتائجها، والتي تبدأ عقب انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق وإعلان نتائجها رسمياً.