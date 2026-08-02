أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم (الأحد) مقتل 5 أشخاص وفقدان 41 آخرين إثر اندلاع حريق على متن عبّارة ركاب قبالة سواحل جزيرة مادورا، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للعثور على المفقودين وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وبحسب بيان السلطات، اندلع الحريق صباح الأحد على متن سفينة الركاب «موتيارا سانتوسا 2» أثناء إبحارها من مدينة سورابايا، عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية، إلى مدينة ماكاسار في مقاطعة سولاويزي الجنوبية، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من السفينة وإطلاق عملية إنقاذ واسعة.

وأوضحت السلطات أن العبّارة كانت تقل 271 شخصًا بين ركاب وأفراد الطاقم، وتمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء 225 منهم حتى ظهر الأحد، بينما تأكدت وفاة 5 أشخاص، ولا يزال 41 آخرون في عداد المفقودين، في حين تتواصل عمليات التمشيط في المنطقة البحرية المحيطة بموقع الحادثة.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن أسباب اندلاع الحريق، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابساته، بالتزامن مع استمرار جهود فرق الطوارئ لإنقاذ أي ناجين محتملين.

وتقع جزيرة مادورا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة جاوة، وتُعد المنطقة من الممرات البحرية النشطة التي تربط عددًا من الجزر الإندونيسية، حيث تعتمد عليها حركة نقل الركاب والبضائع بشكل يومي.

وتشهد إندونيسيا، وهي أكبر أرخبيل في العالم ويضم أكثر من 17 ألف جزيرة، حوادث بحرية متكررة بسبب الاعتماد الكبير على النقل البحري، إضافة إلى عوامل مثل تقلبات الأحوال الجوية، والاكتظاظ في بعض الرحلات، وضعف معايير السلامة في بعض السفن.

وخلال السنوات الماضية، تعرضت البلاد لسلسلة من حوادث غرق وحرائق العبارات، ما دفع السلطات إلى تشديد إجراءات التفتيش والسلامة، إلا أن الحوادث لا تزال تتكرر بين الحين والآخر، خصوصًا في خطوط الملاحة التي تربط الجزر الرئيسية.