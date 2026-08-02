كارثة جوية في بيرو.. مصرع جميع ركاب طائرة سياحية كانت تحلق فوق خطوط نازكا

لقي 13 شخصًا مصرعهم، بينهم 11 سائحًا أجنبيًا، إثر تحطم طائرة سياحية صغيرة كانت تنفذ جولة جوية فوق خطوط نازكا الأثرية الشهيرة في جنوب بيرو، في حادثة مأساوية أعادت تسليط الضوء على مخاطر الرحلات الجوية السياحية في المنطقة.

وأعلنت السلطات البيروفية أن الطائرة المنكوبة، وهي من طراز سيسنا جراند كارافان C-208 التابعة لشركة «إيروديانا»، أقلعت ظهر الأحد من مطار بيسكو في منطقة إيكا متجهة إلى مسار جوي فوق خطوط نازكا، قبل أن تتعرض لحالة طارئة أثناء الرحلة.

ووفقًا للمعلومات الأولية، أبلغ طاقم الطائرة برج المراقبة بوجود حالة طارئة، قبل أن ينقطع الاتصال اللاسلكي معها بشكل كامل، لتتحطم بعد ذلك على بعد نحو كيلومترين من مطار نازكا، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها.

وضمت قائمة الضحايا 11 سائحًا من جنسيات مختلفة، بينهم 7 إيطاليين من عائلتين، إلى جانب سائحين إسبانيين وآخرين ألمانيين، إضافة إلى الطيار ومساعده، وهما من الجنسية البيروفية، دون تسجيل أي ناجين.

وعقب الحادثة، هرعت فرق الإنقاذ والشرطة إلى موقع التحطم، حيث تم انتشال الجثامين ونقلها إلى مشرحة مدينة نازكا لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية، تمهيدًا لتسليمها إلى ذوي الضحايا.

وأعلنت وزارة النقل والاتصالات في بيرو، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، فتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادثة بمشاركة مديرية الطيران المدني ولجنة التحقيق في حوادث الطيران، مؤكدة أن نتائج التحقيق ستُعلن فور الانتهاء منها، مع التواصل المباشر مع عائلات الضحايا والقنصليات الأجنبية المعنية.

من جانبها، أعربت رئيسة بيرو عن بالغ حزنها إزاء الحادثة، مؤكدة أن الحكومة تتابع تطورات التحقيق لحظة بلحظة، كما يجري تقييم إغلاق مطار نازكا مؤقتًا لحين استكمال الإجراءات الفنية والأمنية. وفي الوقت ذاته، أصدرت شركة «إيروديانا» بيانًا قدمت فيه تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات المختصة لكشف أسباب الكارثة.

وتأتي الحادثة بعد يوم واحد من تعرض منطقة إيكا لرياح قوية بلغت سرعتها نحو 50 كيلومترًا في الساعة، ما دفع جهات التحقيق إلى دراسة مدى تأثير الأحوال الجوية في وقوع الحادثة، إلى جانب فحص الجوانب الفنية للطائرة وسجلها التشغيلي.

وتُعد خطوط نازكا، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، واحدة من أشهر الوجهات السياحية في بيرو، إذ تستقطب آلاف الزوار سنويًا لمشاهدة الرسوم الأرضية العملاقة التي يعود تاريخها إلى ما بين عامي 500 قبل الميلاد و500 ميلادية، ولا يمكن رؤية تفاصيلها الكاملة إلا من الجو.

وتُنفذ عشرات الرحلات الجوية يوميًا فوق الموقع الأثري، إلا أن هذا النوع من الرحلات شهد خلال العقود الماضية عددًا من الحوادث، ما أثار مرارًا مطالبات بتشديد معايير السلامة والرقابة على شركات الطيران السياحي، خصوصًا في ظل الطبيعة الصحراوية للمنطقة وتقلب الظروف الجوية فيها.